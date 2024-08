Ucieczka Puigdemont'a z Barcelony. "Pomagali mu policjanci"

"To jeszcze nie koniec"

Pomimo uruchomienia policyjnej obławy byłemu premierowi Katalonii udało się opuścić Hiszpanię. W piątek separatystyczny polityk poinformował, że przybył do Belgii, gdzie zamieszkał w Waterloo. Zapowiedział, że w najbliższych dniach podejmie decyzje co do kolejnych działań politycznych.