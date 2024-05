Kategoryczne słowa Mastalerka ws. uciekiniera

- Jestem tym wstrząśnięty i zbulwesrsowany - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek na antenie TVN24, komentując ucieczkę polskiego sędziego na Białoruś. - Trzeba podchodzić do sprawy bardzo odpowiedzialnie. Raczej szukałbym jedności w opinii publicznej, by piętnować takie zachowanie i zdradę nazywać zdradą, a zdrajcę nazywać zdrajcą. Dla mnie jest zdrajcą. To jest oczywiste - powiedział polityk.