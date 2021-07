Uciążliwa plaga nad Bałtykiem. "Przylatują też z Niemiec"

Po ulewach, które w ostatnich dniach nie omijały polskiego wybrzeża Bałtyku, turyści mają nowy powód do zmartwień. To uciążliwa plaga komarów. Tak jest w Świnoujściu, ale w i innych nadbałtyckich letniskach. Co ciekawe: za tę inwazję część winy mają ponosić sąsiedzi z Niemiec.