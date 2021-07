Uchylony wyrok za zabójstwo. Powodem "nieprawidłowo powołany do orzekania sędzia"

Decyzja krakowskiego sądu jest najprawdopodobniej pokłosiem majowego wyroku Sądu Najwyższego. Przy rozpatrywaniu kasacji w sprawie karnej uznał on wtedy, że delegacja sędziego Rafała Puchalskiego była nieprawidłowa. Przypomnijmy, że w 2018 r., decyzją Zbigniewa Ziobry, został on powołany na prezesa rzeszowskiego Sądu Okręgowego, a następnie delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.