Uchylają się od służby. Kadyrow ma pomysł na kary dla Rosjan [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 253. dzień napaści na Ukrainę. Lider Czeczenów Ramzan Kadyrow straszy uchylających się od służby w wojsku. Zaproponował, by rosyjscy żołnierze i oficerowie biorący udział w napaści na Ukrainę, sami wybierali kary dla tych, którzy uchylają się przed częściową mobilizacją. Czeczeński przywódca stwierdził we wpisie na Telegramie, że więzienie to zbyt mało dotkliwa kara. Zaproponował konkretne grzywny w wysokości 50 proc. kwoty, którą państwo wydało na edukację, leczenie i świadczenia dla rezerwisty. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.