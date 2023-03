Uchwały w obronie Jana Pawła II nie będzie. Porażka PiS w sejmiku

Wniosek o wprowadzenie wniosku do porządku obrad poddano pod głosowanie. 15 radnych zagłosowało "za". Przeciwko był jedynie radny KO Jan Maćkowiak. Od głosu wstrzymali się Henryk Milcarz z Lewicy i Tadeusz Kowalczyk z klubu PSL. Pozostali radni z klubu PSL w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Co to oznacza? Zabrakło jednego głosu, by projekt uchwały mógł być procedowany.