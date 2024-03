Uchwała ws. TK to pusty gest? "Musimy pokazać, że stoimy po stronie prawa"

We środę Sejm najpewniej przyjmie uchwałę, która wzywa sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by odeszli ze stanowisk "w poczuciu odpowiedzialności za demokratyczne reformy". Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer wątpi, czy przyniesie ona oczekiwany skutek. - Nie wierzę z jednego prostego powodu: gdyby PiS do TK wybierał autorytety moralne i prawne, to mielibyśmy szanse, że w związku z odpowiedzialnością za państwo, w momencie takiego wezwania - gdy nie ma czegoś takiego jak TK, jest budynek TK (...) - to może by ustąpili. Ale my mamy ludzi, którzy z pełną świadomością weszli na miejsca prawidłowo wybranych sędziów - oceniła w programie "Tłit". Dodając, że uchwała ma przede wszystkim "znacznie moralne i prawne".

