Uchwała PiS. Chodzi o "nielegalne działania władzy"

Prawo i Sprawiedliwość zaznacza przy tym, że "faktyczne odwołanie" Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i "pozbawienie go możliwości wykonywania podstawowych zadań i kompetencji" odbyło się z naruszeniem prawa. Parlamentarzyści z PiS tłumaczą też, że prawo tak został skonstruowane, by to stanowisko było chronione przed politycznymi wpływami.