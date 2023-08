Uchodźcy, wagnerowcy, śmigłowce i polityka przy płocie. Na Podlasiu bez zmian

Sławomir Droń: - Mam u siebie w restauracji na kuchni dwie osoby z Białorusi i dwie z Azerbejdżanu. Gdyby nie one, nie miałbym kogo zatrudnić. To dzięki nim funkcjonuję. Uważam, że jeśli chcą zostać i pracować, powinniśmy ich wpuszczać. A jeśli są "nie halo", mają jakieś kłopoty z prawem, to do samolotu i do widzenia. Jestem z pokolenia Solidarności. Wielu moich kolegów uciekło wtedy z PRL do Niemiec czy Austrii. A co by było, gdyby Austriacy postawili wtedy mur na granicy i powiedzieli Polakom: "won stąd, wracać do siebie i zrobić porządek z komuną"?