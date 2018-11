Uchodźcy protestują. Nie chcą sami zapłacić za czynsz i wodę.

Portugalia: uchodźcy ogłosili proces przeciwko „trudnym warunkom życia”. Nie chcą sami zapłacić za czynsz i wodę.

Portugalia – uchodźcy protestują

Migranci z Syrii w Portugalii

Przypominamy, że Syryjscy migranci, którzy przebywają w Portugalii od wiosny 2017 roku, zgłosili się z prośbą do portugalskich mediów oraz władz gminy, w której mieszkają (Miranda do Corvo) o pomoc. Uchodźcy zarzekali się, że nie mają wystarczających środków finansowych, żeby spełnić wymagania fundacji Wsparcia i Rozwoju Formacji Zawodowej (ADFP), która sprowadziła ich do Portugalii. Celem publicznego procesu jest nagłośnienie informacji o trudnych warunkach życia uchodźców, którzy zostali odcięci od prądu i wody. Przedstawicie protestujących Syryjczyków zapewnił, że brakuje im środków na wynajem mieszkania. Na lokalnym rynku koszty wynajmu wahają się od 500 do 600 euro. Fundacja ADFP, która sprowadziła ich do Portugali nakazała płacenie miesięcznego czynszu wysokości 340 euro, który również okazał się dla nich zbyt wysoki.