Ublik Wielki. Wypadek policjantów na jeziorze. Trwa akcja poszukiwawcza

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na jeziorze Ublik Wielki koło Giżycka. Trzech mężczyzn wypłynęło na łódce, która się przewróciła. Dwóch z nich udało się wyciągnąć z wody, ostatni zaginął. Okazało się, że wszyscy byli policjantami z Warszawy, którzy spędzali urlop na Mazurach.

Poszukiwania trzeciego funkcjonariusza trwały do poniedziałku do późnych godzin wieczornych - informuje Radio Olsztyn. Gdy zrobiło się ciemno, akcja została przerwana. Użyto sonaru, przeczesano dno jeziora oraz jego brzegi. We wtorek rano akcja została wznowiona, na razie bezskutecznie. W poszukiwaniach wykorzystano również drona.