Tysiące żołnierskich butów trafi do kosza? Prokuratura zajmuje się sprawą

"Polskie wojsko marznie" – napisał "Tygodnik Podhalański ". Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy, tysiące par butów dostarczonych wojsku z Nowego Targu może trafić do kosza. Od kilku lat firma produkująca wojskowe buty 933/Mon i 933 A/MON ma stosować bowiem zamiennik thinsulatu.

Niezbędny specjalny materiał?

O tym, jakie powinno być zimowe obuwie dla wojska, pisał Jerzy Jurecki, dziennikarz "Tygodnika Podhalańskiego": "W warunkach, jakie muszą spełniać polskie wojskowe buty, producent zobowiązuje się do stosowania odpowiedniej technologii. Jedną z nich jest wszycie między podeszwą a skórą specjalnego amerykańskiego materiału o nazwie thinsulate lub innego, ale o podobnych parametrach. Ten materiał gwarantuje, że żołnierz nie zmarznie ani nie przemoczy nóg".

Demar zastosował zamiennik

Ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy "Tygodnika Podhalańskiego" wynika, że zwycięzca przetargu nie zastosował mikrowłókien thinsulatu. Jak twierdzi cytowany przez magazyn Kazimierz Lach, przedstawiciel producenta thinsulatu, "ten ich koc, który stosują, to się do obuwia nie nadaje. To produkt marnej jakości."