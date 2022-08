Tysiące nadmiarowych zgonów w Europie. Wina upałów?

Również w Hiszpanii i Portugalii odnotowano wzrost liczby zgonów w połowie lipca. Najwięcej zgonów było w tygodniu rozpoczynającym się 11 lipca, kiedy to przez kilka dni w części Półwyspu Iberyjskiego panowały temperatury sięgające nawet 45 st. C. Odpowiednio było to ok. 5200 nadmiarowych zgonów w ciągu dwóch lipcowych tygodni w Hiszpanii i ok. 900 w Portugalii. Dane te liczone są na podstawie średniej pięcioletniej.