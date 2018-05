Tysiące amerykańskich żołnierzy może zamieszkać w Polsce. Decyzja zapadnie w ciągu roku

Amerykanie zastanowią się nad rozmieszczeniem na stałe brygadowej grupy bojowej w Polsce. Taki obowiązek nakłada na Pentagon przyszłoroczny budżet obronny USA. To jeden z elementów planu "odstraszania dalszej agresji Chin i Rosji".

W odpowiedzi na te wzywania Sekretarz Obrony zobowiązany będzie, m.in., przedstawić w 2019 r. raport na temat możliwości i zasadności stałego rozlokowania brygadowej grupy bojowej w Polsce (BCT). Nie oznacza to natychmiastowego przerzucenia żołnierzy. Dopiero analiza ma też odpowiedzieć, czy będzie to jednostka piechoty, zmechanizowana czy pancerna. Jest to jednak niewątpliwy krok w kierunku umieszczenia w Polsce na stałe ok. 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem i pełnym wsparciem.