Tym różnią się Polacy od Ukraińców. "To byłoby w Polsce absurdalne"

Czym różnią się Polacy od Ukraińców? Na samym początku lat 90. startowaliśmy niemal z tego samego poziomu. Jak to jest możliwe, że jesteśmy w tak różnych miejscach dzisiaj? – zapytał Patrycjusz Wyżga w programie "Didaskalia". - Te pozycje startowe, mimo że wydają się być podobne, tak naprawdę są bardzo różne. Przede wszystkim pod względem tożsamości ludzi. Ukraina dopiero teraz buduje tożsamość narodową - powiedział Mikołaj Susujew, ukraiński publicysta, mieszkający 18 lat w Polsce i specjalizujący się w tematyce politycznej i militarnej. - Wcześniej walka polityczna toczyła się w kraju wokół pytania: czym ma być Ukraina? Czy ona ma być okręgiem federalnym Rosji, czy ma być państwem w ramach związku Białorusi, Rosji i Ukrainy? Czy może ma iść w kierunku państw Zachodu i pełnej suwerenności? W Polsce nie było takich pytań. To byłoby w Polsce absurdalne – tłumaczył Susujew. Jak podkreślił rozmówca Patrycjusza Wyżgi, w Ukrainie długo istniał spory podział. – Na mniejszość, która ma poglądy patriotyczne i chce suwerenności, a jedyna droga, to droga na zachód, jak również na mniejszość prorosyjską - przyznał ukraiński publicysta. - W środku jest duża liczba ludzi niezdecydowanych, bez poglądów lub o klasycznej sowieckiej mentalności, którzy wahając się, dołączali do jednej lub drugiej strony. W takich warunkach prowadzenie skutecznych reform jest niemożliwe – dodał Mikołaj Susujew. Ukrainiec podkreślił jednak, że obecnie społeczeństwo zjednoczyło się wokół swojej tożsamości, a wcześniejsze wątpliwości Ukraińców dzisiaj stały się przeszłością. Więcej w programie "Didaskalia". Obejrzyj całą rozmowę na kanale na YouTube.