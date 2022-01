Tylu ludzi zmarło na COVID-19 w Polsce. "Straszne statystyki"

- Przekroczyliśmy 100 tys. zgonów na COVID-19 - wyjawił w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. - Straszne statystyki. Czytałem bardzo ciekawy wywiad z dyrektorem szpitala wojskowego, który wskazał, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na leczeniu. W Polsce od jakiegoś czasu wszyscy skupiają się na izolacji, natomiast w czasie tej izolacji trzeba leczyć ludzi przy pierwszych objawach. Konsultant krajowy medycyny rodzinnej wskazał, jakie powinno być postępowanie - kiedy do szpitala, jakie leki wdrażać - i to jest coś, co na pewno powinno być realizowane - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Pytany, czy te dane przekonują go do wprowadzenia, przynajmniej częściowego, obowiązku szczepień, oznajmił: - Ja nie jestem antyszczepionkowcem. Sam się zaszczepiłem, zachęcam do szczepień. Natomiast ich obowiązkowość rodzi wątpliwości konstytucyjne. W tej sprawie zdania w Solidarnej Polsce są podzielone.