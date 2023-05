Tylko wódka pomoże? Biedroń o “ostatecznym rozwiązaniu” ws. KPO

W niedzielę, w toku jednego z programów publicystycznych, poseł Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski zaproponował "prosty układ", który jego zdaniem może rozwiązać spór wewnątrz koalicji rządowej o polskie sądownictwo i Trybunał Konstytucyjny, a w konsekwencji doprowadzić do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. - Niech pan Morawiecki z panem Ziobro idą na wódę, dobrą wódę, my im postawimy. Niech usiądą, wypiją, pogadają i zamkną ten konflikt - zaproponował Gawkowski. W poniedziałkowym wydaniu programu “Tłit” Wirtualnej Polski do propozycji partyjnego kolegi ustosunkował się europoseł Robert Biedroń. - To jest ostateczne rozwiązanie. Oni nie są w stanie na trzeźwo niczego już zrobić. Każdy trzeźwo myślący człowiek już dawno wziąłby pieniądze z Unii Europejskiej. To jest pierwszy rząd w historii Polski, który po te pieniądze nie sięga. Do tej pory ambicją każdego premiera Polski było “wydojenie tej brukselki na maksa” - ocenił polityk. - Cenę za spór Morawieckiego z Ziobrą płacimy my wszyscy. Te 750 mld zł wciąż do Polski nie trafia – podsumował.