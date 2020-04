Tylko w WP. Prezydent Andrzej Duda wraca na Tik Toka. Mamy nowe nagranie

Andrzej Duda 31 marca jako pierwszy polski polityk złożył konto na Tik Toku - aplikacji społecznościowej opartej o krótkie filmiki - będącej obecnie dominującym kanałem komunikacji młodych ludzi. Oglądalność premierowego wideo, w którym prezydent zachęcał do pozostania w domu oraz wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji turnieju gier komputerowych Granantanna Cup, to 4,2 mln wyświetleń, które uzyskały 89,5% pozytywnych reakcji użytkowników.

W nowym nagraniu prezydent promuje zainaugurowaną przez niego akcję "Produkt Polski", polegającą na wsparciu polskich producentów, przedsiębiorców oraz polskich marek. - To szeroka akcja namawiania do kupowania polskiej żywności i towarów, oznaczonych specjalnym logiem. Andrzej Duda chce zmobilizować młodych ludzi do bezpośredniego wsparcia producentów - mówi WP jeden ze sztabowców prezydenta.

Do tej pory prezydenckie wystąpienia na Tik Toku spotkały się z krytyką części polityków opozycji, którzy wykazywali niestosowność "lekkich" form komunikacji w czasie pandemii. Sztabowcy głowy państwa tłumaczą jednak, że to sposób dotarcia do grupy młodych ludzi, do tej pory niedostępnej dla klasycznych przekazów politycznych.