Koronawirus w Polsce. Stanowcze słowa Andrzeja Dudy: "Potrzebne są nam te wybory"

– Dziękuje wszystkim tym, którzy pracują w sklepach, dziękuję, że państwo wykonujecie tę służbę. Dziękuję wszystkim za trzymanie dyscypliny i to, że jest to robione w sposób odpowiedzialny i z zachowaniem ostrożności – przekonywał Duda.

Prezydent powiedział też, że pierwsze decyzje co do nadchodzących sprawdzianów być może zostaną ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Zapewnił jednak, że "matury na pewno się odbędą".

Polityk zaapelował też do Polaków, żeby w czasie panującego kryzysu wspierali polską gospodarkę i kupowali produkty wyprodukowane w Polsce. – Jeżeli chcemy, aby polska gospodarka jak najmniej ucierpiała, to powinniśmy zwracać uwagę przy zakupach. To zapewnia miejsca pracy, to zapewnia dochody rodzinom, to buduje naszą gospodarkę – stwierdził prezydent.