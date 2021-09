Tylko w WP: Mamy oświadczenie majątkowe prezydenta Polski

- Oświadczenie o stanie majątkowym Prezydenta wpłynęło do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Jednocześnie z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicznej wynika, iż Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie ma obowiązku publikacji tego oświadczenia, może jednak to uczynić po wyrażeniu na to stosownej zgody przez Prezydenta i zamieszczenie go w Biuletynie informacji Publicznej na stronie Sądu Najwyższego. W zeszłym roku Prezydent wyraził taką zgodę w odniesieniu do oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 – przekazała nam Justyna Piskorek z biura prasowego Sądu Najwyższego.