Tylko w WP. Cimoszewicz: "Więcej Polaków mordowało niż pomagało"

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz ocenił, że skoro są udokumentowane przypadki zabójstw Żydów przez Polaków, to "Polacy brali udział w Holokauście". A czy zaangażowanie grupy Żydów w Wehrmachcie to dowód, że w Holokauście brali też udział Żydzi? - To nie nasz problem - odpowiada WP Cimoszewicz.

Cimoszewicz: Wielu Polaków pochwalało eksterminację Żydów. Takie podłe opinie można spotkać nawet dzisiaj (PAP)

Holokaust to ludobójstwo dokonane na Żydach w czasie II wojny światowej. "Bierzemy za nie pełną odpowiedzialność" - zapewnił ostatnio w specjalnym oświadczeniu szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. Mimo to wciąż pojawiają się w Polsce głosy, że w ludobójstwo zaangażowanych było również wielu Polaków. - Mówić trzeba o tym otwarcie i uczciwie - zaznacza w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Włodzimierz Cimoszewicz.

Z drugiej strony w nazistowskiej armii Hitlera czynnie działało około 150 tys. Żydów. Czy taka liczba również dałaby pretekst do oceny, że "Żydzi brali udział w Holokauście"? Czy to nie za mocne stwierdzenie, które brzmi trochę absurdalnie?

Patryk Osowski (WP): Powiedział Pan, że Polacy brali udział w Holokauście.

Włodzimierz Cimoszewicz: Bo brali. Mówimy o dziesiątkach tysięcy zamordowanych Żydów i to nie przypadek ani pojedyncze incydenty. Niestety nie. Ja znam dobrze historię Podlasia i dziesiątki historii wstydliwie skrywanych przez lata przed każdym obcym, kto próbował się tego dowiedzieć. Ja wiem dokładnie, jak wielu ludzi przez pokolenia milczało, czasem z powodu wstydu, a czasem z powodu wartości żydowskiej jaką przejęli.

Miasteczka Podlasia były przed wojną w 60-80 proc zamieszkane przez Żydów. Ktoś potem przejął te wszystkie nieruchomości. Motywy były różne. Czasem ordynarna chciwość, a czasem antysemityzm. Wielu Polaków uważało, że dobrze się robi, że eliminuje się Żydów. Takie podłe opinie można spotkać nawet dzisiaj.

PO: A czy Żydzi brali udział w Holokauście?

WC: To nie nasz problem. Niech Żydzi rozliczają się sami ze sobą. Taka próba symetryzacji i mówienie, że w gettach była np. policja żydowska, to próba zasłaniania swojej własnej odpowiedzialności. Oczywiście nie odpowiedzialności dzisiejszego pokolenia Polaków. To kwestia prawdy lub zakłamania. My nie ponosimy odpowiedzialności za II wojnę światową, ale za naszą postawę moralną dzisiaj. Rozliczajmy sami siebie. Niemcy siebie rozliczali. Odpowiedzialność jest oczywiście nieporównywalna.

PO: Więcej Polaków mordowało Żydów niż im pomagało?

WC: Oczywiście. Wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata mamy 6.700 Polaków. To są ludzie, których udział w ratowaniu Żydów został jednoznacznie potwierdzony. Jednocześnie liczy się, że z około 200-250 tysięcy tych, którzy nie trafili do gett albo z nich uciekli, przeżyło 50 tysięcy. Co się stało z resztą?