"Tylko nie mów nikomu". Ziobro powołał zespół ds. analizy zdarzeń przedstawionych w filmie

Jest reakcja Prokuratury Krajowej na film "Tylko nie mów nikomu". Zbigniew Ziobro powołał zespół ds. analizy zdarzeń przedstawionych w filmie o pedofilii w polskim Kościele.

- To ruch w dobrą stronę - powiedział w rozmowie z Markiem Kacprzakiem w studiu Wirtualnej Polski. - Musi powstać niezależna komisja, która musi spojrzeć szerzej na ten film - dodał Sekielski, podkreślając że część przypadków pedofilii uległa przedawnieniu, prokuratura nie może nic zrobić.

Warto zaznaczyć, że politycy Wiosny wysłali w poniedziałek pismo do prokuratora generalnego o powołanie zespołu ds. przypadków ujawnionych w filmie "Tylko nie mów nikomu". - Trzeba działać szybko, może dojść do mataczenia - przekonywał na konferencji Robert Biedroń.

Zniesienie przedawnienie przestępstw pedofilskich, dożywotni zakaz pracy z dziećmi dla skazanych, zespół prokuratorski do walki z przestępczością wobec dzieci - to z kolei trzy propozycje Platformy Obywatelskiej,która chce zaostrzenia kar za pedofilię. - Jeśli nie działają, służby i rząd to parlament musi działać - mówił Grzegorz Schetyna w poniedziałek.