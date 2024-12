Fala bankructw w Niemczech: rosnąca liczba niewypłacalnych firm

W Niemczech obserwuje się dynamiczny wzrost liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw. Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że w listopadzie 2024 r. liczba zgłoszonych postępowań upadłościowych wzrosła o 12,6 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej.

To, że niemieckie przedsiębiorstwa zmagają się z coraz większymi trudnościami, jest skutkiem kryzysu, jaki rozpoczął się w pandemii, a także wynikiem nieustannego wzrostu cen energii i osłabienia koniunktury. Na gastronomię i jej nieopłacalność wpływają podwyżki cen żywności.

Szczególnie dotknięte są branże transportowa, magazynowa, budowlana oraz gastronomia . W okresie od stycznia do września 2024 r. sądy rejonowe zgłosiły 16 222 przypadki upadłości przedsiębiorstw.

Te dane pokazują, że nastąpił wzrost o 22,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. To najwyższy poziom od 2016 r., kiedy to upadło 16 480 firm.