"Tylko nie mów nikomu" z hiszpańskimi napisami. Twórcy chcą, by film obejrzał papież Franciszek

Bracia Sekielscy próbują dotrzeć do papieża Franciszka, by obejrzał ich dokument "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w polskim Kościele. Dodali napisy hiszpańskie, tak by argentyński duchowny zrozumiał film.

Bracia Sekielscy chcą, by papież Franciszek obejrzał "Tylko nie mów nikomu" (PAP)

Mija tydzień od premiery filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich. Dokument o pedofilii w polskim Kościele wywołał niemałe kontrowersje m.in. na polskiej scenie politycznej. W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował w ekspresowym tempie nowelizację kodeksu karnego. Z kolei 22 maja odbędzie się pilna narada Konferencji Episkopatu Polski.

Na zebranie plenarne KEN przyleci abp Charles Scicluna - bliski współpracownik papieża Franciszka, nazywany tropicielem księży-pedofilów. Jednak bracia Sekielscy robią wszystko, by o dokumencie usłyszała sama głowa kościoła Katolickiego.

Tym samym do dokumentu "Tylko nie mów nikomu" dodali napisy hiszpańskie, by film mogli obejrzeć mieszkańcy Hiszpanii, Meksyku czy Ameryki Południowej. Do tej pory film był dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

To jednak nie wszystko. Tomasz Sekielski oznaczył na Twitterze papieża Franciszka.

Sekielski zapowiadał tę zmianę już wcześniej. - Powstają napisy hiszpańskie, żeby papież Franciszek mógł go (film - przyp. red.) w internecie zobaczyć - mówił Tomasz Sekielski w rozmowie z Wirtualną Polską.

#OczekujeReakcji

