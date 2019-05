"Tylko nie mów nikomu" na murach Wawelu. Policjanci zasłonili rzutnik

Film Tomasza Sekielskiego miał być legalnie wyświetlany na murach Wawelu, ale do akcji wkroczyli policjanci. Dwaj funkcjonariusze zasłonili rzutnik i uniemożliwili dalszą projekcję. "Tylko nie mów nikomu".

Film Tomasza Sekielskiego na murach Wawelu. Interwencja policji

"Tylko nie mów nikomu". Policja wzywa posiłki do projekcji

Organizator twierdzi, że kolejni funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, namawiali go, by rozwiązał zgromadzenie. - Gdy odmówiłem, zostałem pouczony, że łamię przepisy z kodeksu wykroczeń i zostałem spisany - mówi "Gazecie Wyborczej".

To kolejny przykład obecności policji podczas emisji filmu Tomasza Sekielskiego. Jak dowiedział się reporter Wirtualnej Polski, funkcjonariusze dostali odgórne polecenie, by monitorować i pilnować porządku podczas projekcji. W poniedziałek 13 maja policjanci zarekwirowali projektor multimedialny należący do osób, które chciały zorganizować publiczny pokaz filmu Sekielskiego na fasadzie budynku, który przylega do Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie.