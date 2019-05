"Tylko nie mów nikomu". Jest specgrupa do zbadania spraw pokazanych w filmie

Ruszyły prace specjalnego zespołu powołanego przez ministra Zbigniewa Ziobrę do wyjaśnienia historii przedstawionych w filmie braci Sekielskich. Do tego zadania skierowanych zostało trzech prokuratorów Prokuratury Krajowej.

Morawiecki: kary więzienia nawet do 30 lat

- Chcemy dać narzędzia sądom do ostrego reagowania na takie przewinienia. Stąd nasze propozycje zmian. Możliwość orzekania kary więzienia nawet do 30 lat. Dziś jest możliwa do 25 lat. Ale tylko 0,2%-0,3% przestępców otrzymuje taki wymiar kary - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.