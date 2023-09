Tylko jeden gracz z zyskiem. Nowy sondaż

Wybory 2023. Jakie wyniki w Senacie?

Uczestników sondażu pytano też o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Senatu, gdyby mieli do wyboru kandydata PiS, Paktu Senackiego (niezależnie, czy z Lewicy, KO, Trzeciej Drogi) i Konfederacji.