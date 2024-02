Tyle zarabiają nowi dyrektorzy TVP. Likwidator podał kwoty

2 miliardy 600 milionów złotych - tyle w tej chwili ma brakować na działalność TVP, jak podaje Daniel Gorgosz. I to mimo że od 2017 r. spółka dostała od rządu 9,5 mld złotych rekompensat z tytułu braku wpływów abonamentowych. Te pieniądze poprzednie władze spółki miały jednak "wydawać na bieżąco". Dlatego już teraz likwidator wystąpił do rządu o 250 mln zł dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z czego 30 mln ma trafić do Polskiego Radia, a reszta do TVP. W kolejnych miesiącach mają być podobne wnioski.