Tygrysy rzuciły się sobie do gardeł. Turysta pokazał nagranie z wycieczki

Zacięta walka tygrysów na oczach turystów. W trakcie eksploracji jednego z parków przyrodniczych na terenie Indii, 28-letni fotograf Harsh Narasimhamurthy uwiecznił wyjątkowy moment. Jego archiwalne nagranie z pojedynku udostępniła również agencja Reutera. Na materiale można zauważyć dwa dorosłe tygrysy, które rzuciły się sobie do gardeł w walce o terytorium. "W zestawie niesamowitych zdjęć dwa samce tygrysów bengalskich zaczynają walczyć, aż jeden z nich kłania się drugiemu po przegranej walce" - wyjaśniła zdarzenie agencja Reutera. Widocznie jeden z drapieżników był znacznie silniejszy, przez co drugi musiał uznać jego wyższość, co skutkowało dla przegranego tułaczką do innego miejsca w celu znalezienia sobie nowego terenu.