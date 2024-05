Tydzień bez Instagrama i TikToka. Wyniki badań zaskakują

Niekiedy presja bywa subtelniejsza: "What I eat in a day" to również długotrwały i popularny trend, zwłaszcza na Instagramie i TikToku. Młode kobiety skrzętnie filmują wszystko, co (jak twierdzą) jedzą przez cały dzień. Nie widać tam z reguły grzeszków, pokazuje się natomiast mnóstwo posiłków bogatych w białko i pozbawionych cukru. Istnieje wprawdzie również trend "body positivity", czyli pozytywnego podejścia do własnego ciała, czy to grubego, chudego, czy z niepełnosprawnością. Jednak wyszukiwarki mogą w ogóle nie pokazywać takich treści – bowiem tylko takie rzeczy, które sami użytkownicy wyszukują i oglądają, są proponowane przez algorytm jako następne treści.