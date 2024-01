Pełzali po centrach handlowych. Teraz mają nowy pomysł

Już nie tylko pełzają, wzbudzając co najmniej zaciekawienie wśród klientów sklepów. Młodzi tiktokowcy poszli krok dalej i urozmaicają swój "pokaz" kolejnymi wyczynami. Tym razem zatrzymują się przy sklepowych lodówkach, by następnie dosłownie wślizgnąć się do środka i chwilę w nich poleżeć. Nagrania z takich akcji krążą po TikToku, ciesząc się tam ogromną popularnością.