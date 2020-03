Tychy. Nocny pościg za pijanym kierowcą. Mężczyzna próbował potrącić policjanta, padły strzały

Funkcjonariusze z Tychów chcieli zatrzymać samochód do kontroli. Kierowca nie zastosował się do polecenia mundurowych i zaczął uciekać. Po dojechaniu do lasu zaczął uciekać pieszo. Wtedy został złapany.

Tychy. Nocny pościg za pijanym kierowcą. Mężczyzna próbował potrącić policjanta, padły strzały (zdjęcie ilustracyjne) (East News, Fot: Piotr Kamionka)