Tychy. Dziecko dławiło się klockiem. Ekipę LPR dowieźli strażacy

W tym czasie inna strażacka ekipa monitorowała stan dziecka. - Dziewczynka, oddychając, świszczała, ale była przytomna. Strażacy udzielili jej pomocy, próbowali też wywołać odruch wymiotny, ale to nie pomogło. Stan dziecka - do momentu przybycia ratowników medycznych - był przez nich monitorowany - opowiada serwisowi tvn24.pl Szczepan Komorowski ze straży pożarnej w Tychach.

To nie koniec niezwykłej akcji ratowniczej. Lekarz, który dotarł do Tych wozem strażackim, zbadał dziewczynkę i zdecydował o jej przewiezieniu do szpitala. Dziecko dotarło tam autem rodziców. Lekarz towarzyszył ojcu dziecka w transporcie córki do szpitala.