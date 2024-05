Tych obietnic rząd nie zrealizuje. Poseł koalicji mówi wprost

W programie "Tłit" poseł PSL Marek Sawicki był pytany, czy rząd do końca kadencji zrealizuje swoje trzy obietnice: zliberalizuje prawo aborcyjne, wprowadzi związki partnerskie dla osób tej samej płci i zmniejszy liczbę godzin religii. Co do dwóch pierwszych, polityk odpowiedział zdecydowanie "nie". Jeśli chodzi o nauczenie religii to stwierdził, że powinno to pozostawać w gestii samorządów. Nie chciał jednak oceniać, czy liberalni wyborcy powinni być tym faktem zawiedzeni. - Ci, którzy chcą mieć państwo bez zasad, muszą pamiętać o jednym - to państwo wcześniej czy później, upadnie - stwierdził.