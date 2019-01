Twórca GG kontra Jurek Owsiak. Coraz większa awantura

Coraz ostrzejsza dyskusja między Łukaszem Foltynem, twórcą Gadu-Gadu a Jurkiem Owsiakiem. "Skłamałeś i to z grubej rury!" - grzmi lider WOŚP na Facebooku. To reakcja na kolejny wpis Foltyna, w którym oskarża Orkiestrę i jej lidera. Owsiak już nie przebiera w słowach.

"NFZ wydaje na ratowanie życia i leczenie Polaków blisko 1000-krotnie więcej niż WOŚP. (...) A ludzie uważają, że to dzięki WOŚP szpital leczy i ratuje życia" - zwrócił uwagę Foltyn. Jak dodał, z Owsiaka robi się świętego, a ludzie przekazujący pieniądze czują się bohaterami, "i tylko pacjenci praktycznie żadnej korzyści z WOŚP nie mają".

Owsiak odpowiada i zaczyna dalsza wymiana zdań

"Łukasz? Czy coś się stało? Gadu Gadu czyniło (i nadal czyni) nieprawdopodobnie piękne historie wokół WOŚP! Jeśli, Łukasz, coś nie styka – OK! Każdy ma do tego prawo. Tylko błagam, zrób coś, o co prosimy od lat - jak nie grasz, nie przeszkadzaj" - pisał Owsiak. Pojawiło się także oświadczenie fundacji na ten temat, w którym odpowiada na zarzuty Foltyna.