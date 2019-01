Owsiak odpowiada na zarzuty twórcy Gadu-Gadu. Ostre słowa i oświadczenie fundacji

"Napisałeś stek bzdur" - oburza się Jurek Owsiak. Komentuje w ten sposób ostry wpis na temat swój i działalności WOŚP, jaki na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił Łukasz Foltyn, twórca Gadu-Gadu.

W jego opinii pieniędzy "brakuje na więcej etatów dla lekarzy, pielęgniarek, na podwyżki płac, na nowoczesne leki - ale nie na sprzęt". Dlatego uważa, że mamy do czynienia z mitem WOŚP. Mocne słowa padły także pod adresem samego Owsiaka. Nazwał go bowiem "największym szkodnikiem służby zdrowia i chorujących" .

"Jeśli, Łukasz, coś nie styka – OK! Każdy ma do tego prawo. Tylko błagam, zrób coś, o co prosimy od lat - jak nie grasz, nie przeszkadzaj" - zaapelował.

Owsiak odsyła także do oświadczenia Fundacji. "Jesteśmy poruszeni opiniami pana Łukasza Foltyna. (...) Niemniej - do tej pory Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała na sprzęt medyczny ponad 951 mln złotych. Na oddziały polskich szpitali trafiło ponad 59 700 urządzeń medycznych zakupionych dzięki ofiarności i zaangażowaniu Polaków. (...) Może więc warto by zapytać o to, co realnie WOŚP dało systemowi opieki zdrowotnej w Polsce, specjalistów, profesjonalistów, lekarzy, ordynatorów i dyrektorów szpitali. A na końcu również pacjentów i rodziców leczonych w Polsce dzieci. Powtarzanie opinii kogoś, kto nie jest najlepiej zorientowany w sprawach, o których próbuje coś napisać, jest po prostu krzywdzące dla wszystkich tych, którzy już za moment ruszą by razem z nami zagrać w 27. Finale Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy" - czytamy w oświadczeniu.