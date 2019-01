Twórca Gadu-Gadu Łukasz Foltyn o Jurku Owsiaku. "Największy szkodnik służby zdrowia i chorujących"

"Jak działa WOŚP?" - o odpowiedź na to pytanie pokusił się Łukasz Foltyn, twórca Gadu-Gadu. Przedstawił śmiałą tezę o działalności fundacji Jurka Owsiaka. "Rozwiązywanie nieistniejącego problemu i nazywanie tego ratowaniem życia - coś takiego tylko w Polsce!" - napisał.

Sam zorganizował urodzinową zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP. "Żeby nie było, że nie chcę ratować życia" - napisał Łukasz Foltyn. Jednak do fundacji Jurka Owsiaka nie podchodzi z oczywistym entuzjazmem. W jego wpisach w mediach społecznościowych padły mocne słowa. "Spustoszenie w świadomości społeczeństwa robi Jurek Owsiak, dlatego uważam go za największego szkodnika służby zdrowia i chorujących..." - ocenił.

Foltyn w swoich postach próbuje pokazać, że mamy do czynienia z mitem WOŚP-u: ze składek zdrowotnych nic nie ma, w przeciwieństwie do pieniędzy przekazanych na Orkiestrę. Zdaniem twórcy Gadu-Gadu to mylne myślenie, za które odpowiada Jurek Owsiak. Ale o nie nie trudno, bo np. sprzęt z WOŚP jest oznaczany dużym logo, a urządzenia, pielęgniarki, leki, łóżka, budynki finansowane przez NFZ już nie.