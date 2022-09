Twitter kpi z nominacji Janusza Kowalskiego. "Prawdziwy człowiek renesansu"

Epitety pod adresem Kowalskiego i jego partii miotał poseł PO Sławomir Nitras. "Janusz Kowalski będzie teraz ministrem rolnictwa, ale jeśli pan Ozdoba jest w rządzie PiS ministrem klimatu to Kowalski może być od rolnictwa. Jakie to ma znaczenie, że się nie znają. Przecież chodzi tylko o to, żeby brać kasę za nic. Bezczelne darmozjady" - podsumował.