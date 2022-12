"Twierdza Bachmut" jeszcze się trzyma. "Najważniejszy punkt wojny"

- Bachmut przechodzi z rąk do rąk. Co Rosjanie wedrą się do miasta, Ukraińcy ich wypierają. To po wojskowemu wyginanie frontu. Front w ciągu doby się kilkukrotnie przesuwa do przodu, do tyłu. To trwa cały czas, nie ma żadnych przełomów - podkreśla generał.