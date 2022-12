Putin chce negocjować? "Najpierw uśpi czujność, później to wykorzysta"

I jak dodaje, ostanie przekazy z Kremla to nic innego jak stary model rosyjskich negocjacji. – Wysyłamy sygnał do Zachodu, kiedy nam to pasuje. Kreml gra kartą rzekomych pokojowych rozmów, a w tym czasie rosyjskie wojska mają komfort przygotowania się do odbudowy swojej zdolności bojowej. Tworzy się zasób dodatkowego sprzętu i uzbrojenia, kupuje się broń z Korei Północnej i Iranu, gromadzi się ją na zapleczu, tak by w odpowiedniej chwili móc użyć jej przeciw Ukrainie – twierdzi dr Jacek Raubo.