Twardy apel ws. polskiej miedzi. "Zapewniam pracowników KGHM"

- Polska miedź to polska firma i jeden z najważniejszych polskich przedsięwzięć państwowych. Brak jednoznacznej deklaracji w tej sprawie pana Prezydenta Andrzeja Dudy, że to nie miałoby być polskie przedsiębiorstwo, są oczywiście sugestiami niemądrymi. Nie powinny one nigdy paść. Zapewniam pracowników KGHM Polska Miedź, że pracujecie w polskiej firmie i dalej będziecie pracować w polskiej firmie - przyznał w rozmowie WP senator KO Krzysztof Kwiatkowski. W słowach senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego można zrozumieć, że KGHM Polska Miedź jest i pozostanie polską firmą, a sugestie o jej "sprzedaży", które głosił Prezydent Andrzej Duda są nieuzasadnione i błędne. Kwiatkowski zaapelował do pracowników przedsiębiorstwa w rozmowie z reporterem WP Jakubem Bujnikiem, że mimo pewnych spekulacji, firma pozostaje w polskich rękach bez zagrożenia jej przejęciem przez zagraniczne podmioty.