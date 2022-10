Twardo tłumaczy Kaczyńskiego. "Sytuacja absolutnie nadzwyczajna"

Jarosław Kaczyński otrzymują wsparcie z partii Zbigniewa Ziobry. Michał Woś, w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, odniósł się do słów prezesa PiS o paleniu w domach węglem brunatnym. Specjaliści niemal natychmiast wskazali, jak szkodliwy może być ten surowiec, co w trakcie spotkania z sympatykami w Puławach bagatelizował sam Kaczyński. Wiceminister sprawiedliwości Woś tłumaczył, że obecna sytuacja jest wyjątkowa i rozumie opinię szefa PiS. - Pan prezes wskazał Bełchatów i wskazał zagłębie przy Bogatyni i Turowie. Akurat wiemy, że węgiel spalany w elektrowniach jest poddany restrykcyjnym wytycznym. A my mamy do czynienia z największym kryzysem energetycznym, być może nie od lat 70., a drugiej wojny światowej. Sytuacja jest nadzwyczajna. Jeśli ktoś ma zamarznąć tylko dlatego, że ktoś inny ma być niezadowolony, to nie - tłumaczył Kaczyńskiego Woś.

