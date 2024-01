TVP rozlicza rząd z obietnic przedwyborczych

Do Sejmu wpłynęły dwie ustawy dotyczące prawa aborcyjnego przygotowane przez Lewicę. Zapisano w nich m.in. zagwarantowanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie tego czasu.