Prof. Antoni Dudek w WP ostro o polityce rządu. Analizuje plan Tuska na najbliższy czas

- PiS jest w szoku i w szoku się wymyśla różne, najbardziej fantastyczne, teorie. Właściwie, gdyby się trzymać serio całej narracji pisowskiej, to państwo polskie w ciągu najbliższych kilku lat przestanie istnieć. Tak prezes Jarosław Kaczyński przekonywał - jeśli Tusk zostanie premierem, to w ciągu kilku lat Polska przestanie istnieć. I niby właśnie mamy fazę już zanikania Polski. Z punktu widzenia narracji PiS właściwie jest bez znaczenia czy on (Donald Tusk - red.) jest w Brukseli czy w Warszawie. Dla PiS on wszędzie niszczy Polskę opowiada prof. Dudek.