Hołownia pod ostrzałem. Ostre słowa z Sądu Najwyższego

"Marszałek Sejmu nadużył władzy"

- Szef gabinetu marszałka przyszedł w dniu wczorajszym do Sądu Najwyższego po godz. 10 i odebrała go sekretarka prezesa izby pracy, i dalej zaprowadziła go do sądu - stwierdził Stępkowski. Ponadto, podkreślił, że wszystkie próby złożenia wniosków z pominięciem Biura Nadawczego są niezgodne z regulaminem sądu.