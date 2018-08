TVP pozwała wydawcę "Newsweeka", Tomasza Lisa i Wojciecha Cieślę

Prezes TVP Jacek Kurski poinformował o złożeniu pozwu przeciwko wydawcy "Newsweeka", redaktorowi naczelnemu tygodnika oraz autorowi artykułu o TVP w ostatnim numerze pisma. "Zapowiedziany pozew przeciw szczujni "Newsweek Polska" i damskiemu bokserowi Tomaszowi Lisowi trafił dzisiaj do Sądu Okręgowego w Warszawie" - napisał na swoim profilu na Twitterze Kurski.

W najnowszym numerze „Newsweeka” znalazł się artykuł autorstwa Wojciecha Cieśli pt. „Pudrowanie klęski”. Tekst jest promowany na okładce tygodnika. - Do siedziby PiS na Nowogrodzką płyną donosy od pisowskich działaczy i dziennikarzy: Jacek Kurski zarzyna publiczną telewizję. Prezes TVP ma pomysł, jak uciec spod gilotyny - pomoże mu biznes Zygmunta Solorza - pisze we wstępie Cieśla.

"Toporna propaganda" i "pikująca oglądalność" - to zdaniem autora tekstu kwestie, na które narzeka się zarówno w TVP, jak i w PiS. Odpowiedzialny za to wszystko ma być Jacek Kurski.

"Newsweek" informuje, że dotarł do pism autorstwa grup związanych z TVP i PiS. Ich adresatem jest Jarosław Kaczyński, tematem - sytuacja w TVP, a celem - przekonanie prezesa PiS do interwencji. Po pierwsze, w sprawie propagandy.

"Strategia Jacka Kurskiego w TVP zakłada, że widz (czyli wyborca) jest naiwny, a wręcz, że jest kretynem, który na niczym się nie zna i któremu wystarczy pięć razy powtórzyć jakąś manipulację, żeby w to uwierzył. I że trzeba to robić aż pięć razy, gdyż inaczej widz niczego sam nie zrozumie i nie przyjmie wersji, którą przedstawia TVP" – tak według tygodnika brzmi fragment pisma.

Drugą kwestią, przedstawioną Kaczyńskiemu przez buntujące się przeciwko działaniom Kurskiego osoby, jest spadek oglądalności. W piśmie przesłanym do prezesa PiS, jak twierdzi "Newsweek", zaznaczono: "Oglądalność w kluczowych pasmach szybko spada, nawet o 40 proc. rok do roku, dlatego Kurski wydaje duże pieniądze, żeby kupić sobie alternatywną rzeczywistość dla laików - Nielsen vs. Netia. Nawet specjaliści zajmujący się w firmie badaniami patrzą na to z politowaniem. (…) Narzędzie to (...) w żaden sposób nie dostarcza wiedzy o faktycznej widowni programów".