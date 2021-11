TVP nie zgodziło się na emisję reklamy. Chodzi o pocałunek polskiej wioślarki?

Za najnowszą kampanię marki Yes odpowiada agencja 180heartbeats + Jung v Matt. Jej założeniem jest ukazanie różnorodności, niezależności i odwagi kobiet. W spocie wystąpiły: bizneswoman i mama trójki dzieci Aleksandra Żebrowska, wicemistrzyni olimpijska Katarzyna Zillmann i jej dziewczyna Julia Walczak, Aleksandra Wiederek-Barańska, która od ponad pięciu lat zachęca do badań i profilaktyki nowotworów piersi, Christina Flagmeier, która została modelką w wieku 74 lat oraz Bogna Golec - modelka plus size.