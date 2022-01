TVP milczy na temat WOŚP? Owsiak: Nigdy się nie obraziłem

- Nie wierzę w to, że na Polskim Ładzie straci jedynie 300 tys. polskich gospodarstw. Na pewno nie będzie to tylko 250 zł. Porozmawiamy o tym pod koniec roku, kiedy te straty się zsumują. Płacę podatki, na miłość boską. Chętnie dowiem się, na co idzie 1100 zł, które przez Polski Ład są mi urywane z pensji. Jeśli one idą na emerytów i rencistów, to proszę bardzo - mówił Owsiak.