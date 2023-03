TVP ma czas do poniedziałku. Piotr Borys zapowiada walkę

Artykuł Tomasza Duklanowskiego

Na początku marca posłanka KO Magdalena Filiks przekazała informację, że 17 lutego zmarł jej syn Mikołaj. 8 marca chłopak skończyłby 16 lat. Sprawą zajęła się prokuratura - śledztwo jest prowadzone w kierunku art. 151 Kodeksu karnego. Przewiduje on, że kto "namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie", podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.