TVP Info potwierdziło własną manipulację? Jest nowe nagranie ws. "Wyborczej"

Po tym wstępie - uciętym w poniedziałkowej publikacji - następuje dalsza wypowiedź: - Bo nagle ktoś w zarządzie wpadnie na pomysł, że na przykład, skandal straszny, bo się ukazał felieton chlaszczący książkę wydaną przez Agorę. Skandal, horror i pytania jak to możliwe? Przecież to działanie na szkodę spółki. Pamiętacie to, prawda? Dalej pojawia się kolejny fragment, który został wcześniej ucięty: - Otóż tego typu idiotyzmów nie będzie, jeśli będzie w zarządzie ktoś, do kogo wy zaufanie macie i my zaufanie mamy. To nie możne być przypadkowa osoba wzięta z rynku. My nie chcemy znaleźć się w sytuacji, będziemy zmuszeni, na pierwszej stronie "Gazety Wyborczej" dać artykuł "na czym polega konflikt zarządu Agory z redakcją 'Gazety Wyborczej'". Nie chcemy być w takiej sytuacji, nie stawiajcie nas pod ścianą, bo my się nie cofniemy.